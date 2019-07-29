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Общество

Депутаты Псковской городской Думы положительно оценили деятельность «Горводоканала»

01.08.2019 08:54|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковской городской Думы поделились своими впечатлениями о посещении муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», главными целями которого стало знакомство с работой предприятия и контроль расходования средств, выделяемых на его модернизацию. В целом народные избранники положительно оценили деятельность стратегически важного предприятия, обеспечивающего город Псков водой и осуществляющего очистку сточных вод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Подобные выезды на крупные муниципальные предприятия, особенно те, от которых зависит здоровье псковичей, - очень значимы в нашей депутатской деятельности, - подчеркнул депутат Валерий Тюменцев. - Нам очень важно, насколько эффективно тратятся выделенные средства. В преддверии формирования городского бюджета мы начали посещать муниципальные предприятия, чтобы сформировать глубокое понимание, куда, сколько и на что мы выделяем бюджетные средства. На примере «Горводоканала» мы увидели большую разницу между «было» и «стало». Однако многое еще предстоит сделать, на что также потребуются бюджетные деньги».

«В целом, можно сказать, что «Горводоканал» работает бесперебойно, качественно выполняет важную социальную функцию - обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Пскове», - подытожил парламентарий.

Депутат Ольга Федорова, ознакомившись с работой предприятия, предложила развивать экологический туризм, показывая работу жизнеобеспечивающих предприятий города, а также популяризировать тему бережного сохранения системы водоотведения. В ходе визита депутатам было наглядно продемонстрировано, как обычная влажная салфетка, попадая в канализационную систему, разбухает до размеров полотенца, чем засоряет канализационные решетки.

«Мы привыкли говорить: «Берегите лес от пожара, не разводите в лесу костер», - отметила Ольга Федорова. - А сегодня мы должны также учить жителей, как правильно пользоваться водопроводом. Ведь, чтобы избавиться от канализационных засоров, требуется вложить немалые средства и добавить работы сотрудникам, которые и без того выполняют такую сложную и серьезную работу».

Говоря о модернизации канализационно-насосной станции, Ольга Федорова указала на необходимость замены оборудования на этом объекте, подчеркнув, что это стратегически важная задача. «Что мы увидели? Оборудование 70-ых годов прошлого века, которое уже давно физически устарело. Благодаря сотрудникам оно находится в рабочем порядке. Программа модернизации системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить станцию современным энергоэффективным оборудованием, а значит - в будущем улучшит работу системы водоотведения в городе», - заключила она.

Положительные впечатления от посещения псковского Горводоканала остались у депутата Александра Тимофеева. «Вместе с коллегами мы прошли от начала и до конца весь цикл предприятия - от водоснабжения до водоотведения. Своими глазами мы наблюдали, чем живет предприятие, как работает, кто там работает, какие инновации внедряются, - рассказал он. - Могу сказать одно - вся работа на Горводоканале организована на высшем уровне. Соблюдаются все меры безопасности на этом стратегически важном предприятии. Территория предприятия расположена на нескольких гектарах земли и, что самое интересное, вся благоустроена, газоны подстрижены, все убрано. В общем, не придерешься».

Каждый из сотрудников, по словам депутата, занимается своим делом. «Случайных людей здесь. Технолог, начальники цехов, мастера и простые работники - профессионалы своего дела. Приятно было увидеть, что на предприятии работает молодежь. Псковичи обеспечены работой. Это радует. После посещения Горводоканала на многие вопросы, которые задают мне как депутату псковичи по этой теме, у меня теперь есть ответы».

Напомним, что с «Горводоканала депутаты Псковской городской Думы начали серию выездов по муниципальным предприятиям. В первом выездном совещании приняли участие исполняющий полномочия Главы города Елена Полонская, ее заместитель Владимир Воробьев, депутаты Ольга Федорова, Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, Юлия Пожидаева, Сергей Мусиенко, Александр Баев, Эдуард Белов, Александр Тимофеев, Сергей Федоров. Встречал на предприятии своих коллег директор «Горводоканала», депутат Константин Болотин.

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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