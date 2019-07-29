Общество

Казаки Псковского воинского храма святого Александра Невского и воспитанники клуба «Искра» приняли участие в уроке мужества

Сегодня, 31 июля, на территории питомника 76-й дивизии прошел очередной урок мужества, организованный ВОО «Боевое Братство».

В мероприятии приняли участие казаки Псковского воинского храма святого Александра Невского и воспитанники военно-патриотического клуба «Искра». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.

Мероприятие началось с прохождения полосы препятствий, затем ребята выдвинулись на вторую учебную точку по метанию гранаты на точность, после каждый воспитанник попробовал свои силы на третьей учебной точке «метание ножа».

Четвертый, и крайней, учебной точкой стала «разборка и сборка автомата».

Все ребята остались довольны проведенным временем, в конце мероприятия, по уже сложившейся традиции, всех угостили вкусным армейским обедом.