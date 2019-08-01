Общество

Руководство Великих Лук поздравляет с Днем ВДВ

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Любовь Романова поздравили воинов-десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.

«От всей души поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Бойцы ВДВ всегда были образцом высочайшего профессионализма, истинного патриотизма, храбрости, верности Присяге и долгу. Это доказывает вся героическая история Воздушно-десантных войск.

Легендарные подвиги десантников, самоотверженно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в «горячих точках» и локальных конфликтах, служат вечным примером отваги и самоотверженности для молодого поколения «крылатой пехоты».

Сегодня воины-десантники достойно продолжают традиции тех, кто стоял у истоков создания этого рода войск. Они мужественно защищают интересы Родины, участвуют в контртеррористических и миротворческих операциях, проявляя воинскую доблесть и решительность.

Среди наших земляков немало тех, кто с честью прошел суровую школу воздушного десанта, кто посвятил службе в ВДВ годы жизни. Многие ветераны-десантники, вернувшись в родной город, ведут активную общественную деятельность, вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и пользуются заслуженным уважением жителей города воинской славы Великие Луки.

Дорогие бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успеха, большого счастья, добра и хорошего настроения!» - отмечается в поздравлении.