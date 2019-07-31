Общество

В Псковской области принято 380 заявлений на установление ежемесячной выплаты из средств МСК от семей с низким доходом

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Только за этот год в территориальные органы ПФР Псковской области было подано 380 заявлений на установление выплаты, из которых 355 семьям уже поступили средства из материнского капитала на общую сумму более 19,6 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Напомним, что новое направление распоряжения средствами МСК распространяется на семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает 1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года и является гражданином РФ.

Выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из средств федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленной в нем величины прожиточного минимума ребенка за 2 квартал предыдущего года.

Для псковских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей за 2 квартал 2018 года - 10635 рублей.

Подать заявление на установление ежемесячных выплат можно в клиентские службы ПФР или МФЦ в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.