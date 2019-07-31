Общество

В псковском магазине полицией изъято более 700 литров незаконного алкоголя

В ходе проведения административного расследования сотрудниками отделения полиции № 2 УМВД России по городу Пскову установлено, что продавец розничного магазина по улице Советской осуществлял незаконную продажу алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Стражами порядка в торговой точке изъято более 700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции различных наименований. По факту правонарушения проводится проверка.