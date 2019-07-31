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Общество

Оксана Федорова удивила поклонников неуместным для морской прогулки нарядом

01.08.2019 10:46|ПсковКомментариев: 0

Экс-Мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова опубликовала на своей странице Instagram снимок, на котором она сфотографирована в ярком платье с глубоким декольте во время морской прогулки на яхте. Фото, вероятно, сделано в акватории Черного моря, поскольку в последнее время известная телеведущая работает и отдыхает в Сочи.

«Люблю морские прогулки, особенно в ярких красках. Чудесное платье», - ​написала Оксана Федорова.

Однако не все ее подписчики оценили такой наряд, а некоторые и вовсе посчитали его неуместным. «Платье вообще мимо яхты и шпильки здесь недопустимы. Только спортивно-морской стиль с плоской обувью. Это же элементарно, Оксана», «Не позорьтесь, Оксана», «В каблуках и на яхте :))», - написали пользователи соцсети.

Один из поклонников и вовсе заметил, что для Оксаны Федоровой нужна лодка побольше - «для двухметровых людей».

Впрочем, верные поклонники экс-королевы красоты осыпали ее комплиментами: «Тебе идет дорогая этот цвет, неотразима!», «Цвет фуксии - антитренд в этом сезоне! Но Оксана - королева!», «Самая сексуальная ведущая "Спокойной ночи"»…

Теги: #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
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