Общество

Активисты профсоюза работников связи побывали на экскурсии в Никандровой пустыни

30 июля члены первичной профсоюзной организации псковского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» побывали на экскурсии в Свято-Благовещенской Никандровской пустыни. По информации специалиста Псковского облсовпрофа Анастасии Мелещенко, в поездке приняли участие около 25 работников предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Участники экскурсии узнали об истории обители, которая была создана через три года после кончины в 1581 году первого пустынножителя – преподобного Никандра, о тяготах и лишениях жизни первых монахов, о периодах разорения и восстановления монастыря, о его развитии и процветании вплоть до 1928 года, когда советская власть закрыла обитель, отдав эти места под базирование воинской части, и о возрождении духовной жизни в этих местах с конца XX – начала XXI века.

Экскурсанты посетили собор Благовещения, увидели отстроенные с 2002 года храм св. Царственных мучеников, храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Также они побывали у радонового источника преподобного Александра Свирского, самые смелые даже окунулись в изумрудно-голубую воду купели, температура которой и зимой, и летом +6 градусов. В источнике Живоносного креста и святых Павла и Петра каждый набрал целебной святой воды. Пройдя по лесной тропинке, экскурсанты дошли до самого древнего источника, ископанного самим Никандром, который так и называется – Никандровский. Завершилась экскурсия у чудотворного источника иконы Казанской Божией Матери.

Напомним, что с 2017 года Псковский облсовпроф реализует социальный проект по организации досуга членов профсоюзов региона, в рамках которого для них организуются бесплатные экскурсии по достопримечательным местам Псковской области. Заявки на участие в проекте можно подавать через областную организацию отраслевого профсоюза.