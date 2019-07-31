Общество

Псковские волонтеры представили 10 проектов на конкурсе «Добровольцы России» в Петербурге

Псковские волонтеры представили 10 проектов жюри окружного этапа всероссийского конкурса «Добровольцы России» . Они были отобраны ранее, во время заочного этапа. Местом проведения конкурса стал Санкт-Петербург.

Как отметили в управлении общественных программ и молодежной политики, количество участников окружного этапа конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилось в несколько раз. Количество заявок на участие в заочном туре было также рекордным за последнее время. Представители Псковской области заявили 144 проекта.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова слова поддержки и пожелания успехов псковским волонтерам во время личной встречи в Санкт-Петербурге передал вице-губернатор Николай Цветков. Темами для обсуждения с участниками конкурса от региона стали планы работы и координация волонтеров, создание ресурсного центра, а также разработка карты добрых дел Псковской области.

Проекты псковских волонтеров представлены в номинации «Социальный проект». Три заявки поборются за победу в категории «Волонтерский центр», по две региональные заявки попали в категории «Помощь детям», «Уверенные в будущем» и «Душа компании». Еще один проект от Псковской области поборется за победу в категории «Вокруг меня». Жюри в срок до 13 октября определит финалистов конкурса.

Всероссийский конкурс «Добровольцы России» проходит 5-й раз. У участников есть возможность стать обладателями грантов на реализацию своего проекта в размере до 2 млн рублей. Награждение победителей состоится 5 декабря, в День добровольца России, во время всероссийского форума волонтеров.