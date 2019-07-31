Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие - главный редактор радио «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко - обсудят планы городских властей Пскова по реконструкции площади Ленина.

Кроме того, участники программы обсудят со слушателями грядущие изменения в псковском футболе и попытаются найти ответ на вопрос, надо ли финансировать из бюджета профессиональный спорт.

Звоните в прямой эфир по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.