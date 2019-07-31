Общество

Курсанты будут проходить профессиональное обучение в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН

Вчерашние школьники, зачисленные на обучение в Псковский филиал академии, отправились в загородный учебный центр, где в течение августа им предстоит познакомиться со строевой и огневой подготовкой, специальными средствами, применяемыми при выполнении служебных задач, а также научиться беспрекословно выполнять приказы командиров, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсанты уже узнали, как подшиваются подворотнички на форменной одежде, теперь им предстоит научиться заправлять кровать по уставным требованиям и соблюдать внутренний порядок в соответствии с санитарно-бытовыми требованиями совместного размещения в общежитии казарменного типа.

В течение августа на практических занятиях курсанты будут постигать основы огневой подготовки и доврачебной помощи; примут участие в военно-патриотическом марафоне «Служу России!», спортивных состязаниях, тренингах, конкурсах стенной печати и выпуске «Курсантских вестников».

Для первокурсников будут организованы тематические встречи и лекции с ветеранами образовательной организации, представителями УМВД России по Псковской области и духовенства.

У курсантов набора 2019 года, приехавших на обучение в Псковский филиал академии из самых отдаленных регионов России, появится возможность познакомиться с Псковом: по воскресным дням для них будут организованы экскурсии по местам боевой исторической славы и гордости горожан.