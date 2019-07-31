Общество

В «Детской деревне SOS-Псков» будет реализован проект на средства Фонда президентских грантов

Проект «SOSтояние неравнодушия: развитие профессионального сообщества СО НКО в сфере предупреждения жестокого обращения с детьми и работы с детьми, пережившими психотравму», разработанный сотрудниками Межрегиональной благотворительной общественной организации - Российский комитет «Детские деревни - SOS», получил поддержку Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вместе с Псковской областью его участниками стали Вологодская, Московская, Мурманская, Орловская области, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Реализация мероприятий в регионах запланирована с 1 июля этого года по 31 декабря 2020 года.

В рамках проекта сотрудники социально-ориентированных некоммерческих организаций повысят свои компетенции по вопросам выявления жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения. Будут организованы мастер-классы по применению инновационных подходов в работе с последствиями переживания комплексной психотравмы у детей и взрослых, по ведению переговорного процесса для создания безопасной среды, благоприятной для развития личности, по работе с подростками в стиле коучинга.

В 4-х регионах РФ будут созданы игровые терапевтические студии для отработки и профилактики последствий переживания комплексной психотравмы у детей и взрослых, сотрудники СО НКО из этих регионов будут обучены инновационным подходам в работе в игровых терапевтических студиях и впоследствии будут иметь возможность самостоятельно проводить работу с детьми и их родителями в этих терапевтических пространствах.

Всего участниками проекта на территории выбранных регионов станут около 500 человек, представляющих около 40 некоммерческих организаций.

Отметим, в Псковской области проект будет реализован на базе учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня SOS-Псков».

Результатом реализации проекта «SOSтояние неравнодушия: развитие профессионального сообщества СО НКО в сфере предупреждения жестокого обращения с детьми и работы с детьми, пережившими психотравму» станет создание на базе регионов-участников профессиональных команды по предупреждению жестокого обращения с детьми и работе с детьми, пережившими психотравму. На итоговой конференции будут представлены результаты проекта, а также наиболее эффективные методы работы по направлениям проекта, которые затем планируется реализовать на территории других регионов.