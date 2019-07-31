Общество

Псковская область считается неблагополучным регионом по бешенству

Почти 200 тысяч россиян обратились в медучреждения после укусов и других травм от контактов с животными за первую половину 2019 года. Неблагоприятная ситуация по бешенству наблюдается в стране на протяжении последних десятилетий, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что на протяжении последних десятилетий в стране отмечается неблагополучная эпизоотическая ситуация по бешенству, остается чрезвычайно высокой опасность заражения людей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно порядка 400-500 тысяч человек страдают от укусов животных. При этом более 250 подвергаются риску заражения бешенством и нуждаются в вакцинации, из них около 40 тысяч человек должны получать препараты для иммунизации. Кроме того, с 2012 года в стране зафиксировано 30 случаев смерти от бешенства.

В ведомстве добавили, что в последние годы в стране появляются новые очаги заражения в дикой природе, в ряде регионов отмечается рост числа заболевших бешенством сельскохозяйственных животных. В дикой среде болезнь чаще всего распространяют лисы, енотовидные собаки, волки и грызуны.

В Псковской области за 6 месяцев зарегистрировано 2 случая бешенства - это волк в Островском районе и енот в Псковском районе. За аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 8 случаев, а за весь год 12. Псковская область считается неблагополучным регионом по бешенству. Эпизоотия диких животных в области сохраняется. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора Псковской области.

«Ничего чрезвычайного в Псковской области нет, но зараженные бешенством животные есть. В природе есть зараженные и волки, и еноты, лисы. К счастью, заболевания людей у нас не было уже порядка 20 лет, все люди своевременно получали медицинскую помощь. Очаг бешенства циркулирует между дикими животными, но бывают случаи заражения и домашних, в прошлом году был случай с зараженным котом», - рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

При получении укусов или царапин от животных необходимо как можно скорее обработать места, с которыми соприкасалась их слюна: промыть раны с мылом или другим моющим спиртом в течение нескольких минут, после чего обработать их спиртом или йодом, а затем обратиться к медикам.