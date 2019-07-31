Общество

Что делать, если утеряны документы на земельный участок?

На каждый объект недвижимости полагается иметь документы, и земельный участок не исключение. Если какой-то из необходимых документов испорчен или утерян, собственнику необходимо своевременно его восстановить. Куда следует обращаться в случае утраты или порчи такого документа? Об этом Псковской Ленте Новосте рассказала Наталья Тимофеева, начальник отдела отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости и нормализации баз данных.

Правовой статус земельного участка определяется правоустанавливающими и правоудостоверяющими документами.

«Правоустанавливающие документы на земельный участок — это официально оформленные сведения о факте возникновения прав на участок, - разъяснила Наталья Тимофеева. - К ним, к примеру относятся: распоряжения, постановления, решения органов власти о выделении/предоставлении земельного участка, свидетельство о вступлении в наследство, договоры дарения земельного участка, купли-продажи, мены, решения судов».

Правоудостоверяющие документы — это документы, получаемые на основании правоустанавливающих. Они фиксирует факт регистрации права владения участком и содержат информацию о форме права. К ним относятся свидетельства о праве собственности на земельный участок, о праве пожизненного наследуемого владения, о праве бессрочного (постоянного пользования), либо, в случае регистрации права на земельный участок в соответствии с Законом о регистрации - свидетельство о государственной регистрации права.

Если право собственности на недвижимость возникло до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу Закона о государственной регистрации, то для восстановления документов владельцу следует обратиться к архивным данным организаций, выдавших его, например, в администрацию муниципального образования, нотариальную контору и т.п.

«После введения в действие Закона о государственной регистрации, права на недвижимое имущество подлежали обязательной регистрации, - пояснила Наталья Тимофеева. - При этом записи о правах на недвижимое имущество вносились в реестр прав, после чего собственнику выдавалось свидетельство о государственной регистрации права».

В случае утраты такого свидетельства собственник может обратиться в офис МФЦ для получения документа, подтверждающего право на недвижимость, в виде выписки из реестра прав.

В том случае, если дубликатов утерянных документов нет ни в архиве, ни в администрации муниципального образования, право собственности на недвижимость придется признавать в судебном порядке. После этого собственник может обратиться в Росреестр для того, чтобы зарегистрировать право на недвижимость в порядке, установленном законодательством.

«Каждый собственник недвижимого имущества должен иметь определенный пакет документов, при отсутствии которого владение, а особенно распоряжение этой недвижимостью весьма затруднительно», - сообщила эксперт.

Кадастровая палата по Псковской области рекомендует бережно хранить все правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, и восстановить недостающие.