Общество

Представитель Псковского Красного Креста провела профилактическую беседу с осужденными исправительной колонии

В целях профилактики и борьбы с инфекциями ВИЧ/СПИДом, а также пропаганды здорового образа жизни среди осужденных исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области, состоялось лекционное занятие, проводимое руководителем отделения «Красного креста» Галиной Парфененковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках профилактического занятия осужденным были рассказаны основные стадии развития заболевания и способы поддержания иммунитета человека, не только путем принятия медицинских препаратов, но и с помощью ведения здорового образа жизни.