Общество

В районах Псковской области приступили к ремонту по партпроекту «Городская среда»

В районах Псковской области начались ремонтные работы по партийному проекту «Единой России» «Городская среда». Всего в 2019 году в рамках партпроекта запланировано выполнить благоустройство 57 общественных пространств и 20 дворовых территорий. Финансирование составляет около 190 млн рублей из бюджетов разного уровня. Контракты на сумму свыше 90 млн рублей уже в работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

На подготовительном этапе ремонта сейчас находится Пушкиногорский район. В поселке приведут в порядок пешеходные дорожки по улицам Ленина и Лермонтова (от Сбербанка – правая сторона, от автостанции – левая сторона). На эти цели заложены средства в размере 2 млн 668 тыс. 550 рублей.

Также тротуар станет ровнее в Пустошкинском районе. В настоящее время заключен контракт на его ремонт в городе Пустошке - по улице Октябрьской – от дома №16 до Нового переулка. Сумма расходов составляет 2 млн 444 тыс. 62 рублей.

В Бежаницком районе подрядчик уже выполнил 50% работ по контракту на обновление центральной площади поселка (улица Комсомольская, 12). Цена – 1 млн 413 тыс. 620 рублей. В заявленном перечне: асфальтирование, установка бортового камня, укладка дренажной трубы, посадка деревьев и сев газонной травы. Завершить благоустройство планируется до 16 сентября.

Исполнитель контракта по ремонту Сквера десантников (улица Советская, 29) в Бежаницах приступит к работам 5 августа и закончит их к 20 сентября. Предусматривается замена трубопереезда, укладка дренажной трубы, брусчатки, установка бортового камня, скамеек и урн. Объем финансирования - 1 млн 546 тыс. 24 рубля.

Четыре общественных пространства преобразятся в Новоржевском районе, где к работам приступят в ближайшее время. В течение 45 дней в сквере по улице Комсомольской, на территориях по улицам Заводской и Победы будут обустроены спортивные площадки. Кроме того, в планах – устройство навеса остановочного комплекса у Новоржевской средней школы (улица Германа). Еще один объект – Летний парк, асфальтирование которого начнется сразу после определения подрядчика. Всего на ремонт по партпроекту «Городская среда» город сможет потратить 2 млн 431 тыс. 69 рублей.

Вошел в программу «Городская среда» и Усвятский район. Там уже начали подготовку к обновлению площади у Дома культуры (улица Карла Маркса, 17) – очистили ее от насаждений и разобрали старый бордюр. На ремонт будет направлен 1 млн 508 тыс. 85 рублей.

Ведутся работы также в Дновском районе. Три общественных пространства будут благоустроены в районном центре. В парке имени Ленина сделают три пешеходных дорожки (800 тыс. 46 рублей), на площади по улице Советской – ограждение (167 тыс. 894 рубля). Еще один адрес – территория у районного центра культуры на улице Ленина (2 млн 356 тыс. рублей).

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.