В Пскове стартовал прием заявок на конкурс молодежного короткометражного кино «Киномания»

Сегодня, 1 августа, в Пскове стартовал прием заявок на участие в конкурсе короткометражного авторского кино северо-западного ФО «Киномания». Организатором выступает Псковский городской молодежный центр.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, к участию приглашаются молодежные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители из СЗ ФО России. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы на конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).
Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября. Форма заявки и положение о конкурсе здесь.
Работа должна соответствовать тематике «На молодежной волне», которая подразумевает отражение проблем молодежной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут.
Все номинации фестиваля разделены на две большие категории:
Также предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.
Страница мероприятия: http://pgmcpskov.ru/events/648/, группа «Вконтакте» https://vk.com/kino_pskov
При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.