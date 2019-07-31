Общество

В Пскове стартовал прием заявок на конкурс молодежного короткометражного кино «Киномания»

Сегодня, 1 августа, в Пскове стартовал прием заявок на участие в конкурсе короткометражного авторского кино северо-западного ФО «Киномания». Организатором выступает Псковский городской молодежный центр.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, к участию приглашаются молодежные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители из СЗ ФО России. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы на конкурс представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября. Форма заявки и положение о конкурсе здесь.

Работа должна соответствовать тематике «На молодежной волне», которая подразумевает отражение проблем молодежной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут.

Все номинации фестиваля разделены на две большие категории:

«Влюбленные в кино» - категория для начинающих кинолюбителей. Здесь будет выбран – «Лучший молодежный фильм».

«Кино – это жизнь» - категория для продолжающих и профессионалов. В этой категории представлены следующие номинации: «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссера».

Также предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.

Страница мероприятия: http://pgmcpskov.ru/events/648/, группа «Вконтакте» https://vk.com/kino_pskov

При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.