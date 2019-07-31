Общество

«Подарок новорожденному» получили 12 семей из Псковского района

31 июля в администрации Псковского района 12 семей с новорожденными получили сертификаты и подарочные наборы в рамках региональной программы «Подарок новорожденному». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отметим, что программа «Подарок новорожденному» стартовала в Псковской области 1 июня текущего года. О начале общественно значимого проекта сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания в мае текущего года. Оператором программы выступает благотворительный фонд развития Псковской области равноапостольной княгини Ольги.

С семьями, где недавно произошло пополнение, встретились глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и начальник Территориального управления Псковского района ГГУ социальной защиты населения Псковской области Марина Сафонова.

Представители власти района поздравили молодых родителей, среди которых были и многодетные семьи, с рождением маленьких жителей Псковского района и пожелали всем крепкого здоровья, семейного счастья и светлого будущего, а затем Наталья Федорова вручила всем приготовленные подарки. Каждый новорожденный получил в подарок от имени губернатора Псковской области памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для новорожденных.

Стоит отметить. что наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года.