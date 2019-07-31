Общество

Выросло число уволенных россиян в связи с утратой доверия из-за коррупции

В Российской Федерации фиксируют рост числа уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции: в прошлом году таких было 1,3 тысячи, а за последние три года — более 3 тысяч, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди нарушений он назвал сокрытие сведений о доходах, расходах, конфликт интересов, нарушение запрета на предпринимательскую деятельность.

Ранее стало известно, что срок проведения административного расследования по делам о незаконном вознаграждении от имени иностранных юрлиц могут продлить до 12 месяцев. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 июля.