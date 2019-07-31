Общество

В Псковской области пресечен ввоз 20 тонн продукции высокого фитосанитарного риска

30 июля 2019 года на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» государственными инспекторами управления Россельхознадзора запрещен ввоз 20 тонн ржаной муки и 700 килограммов малины. Подкарантинная продукция направлялась в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новосей в пресс-службе Россельхозадзора по по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате проведения документарной проверки должностными лицами управления установлено, что партии следовали без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции высокого фитосанитарного риска.

Ввоз 20,7 тонн подкарантинной продукции на территорию страны запрещен.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административном правонарушении.