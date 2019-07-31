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Общество

За десять лет число россиян, получающих информацию по телевидению, снизилось с 94% до 72%

01.08.2019 15:49|ПсковКомментариев: 0

За десять лет число россиян, для которых телевидение — основной источник получения информации, снизилось с 94% до 72%. Чаще всего новости по телевизору получают пожилые люди от 65 лет, реже всего — молодые люди до 25 лет. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на данные «Левада-Центра».

Доверие к телевидению снизилось на 25% и составляет 54%. Но оно всё ещё остаётся основным источником информации для россиян. Чаще всего смотрят «Россию-1» — 48%, Первый канал — 47% и НТВ — 36%. Информацию из социальных сетей узнают 34% россиян, из интернет-изданий — 32%. Телеграм-каналы являются важным источником новостей для 1%.

Данные «Левада-Центра», инфографика TJ

По открытому вопросу, где респонденты сами называли фамилии, наибольшее доверие у россиян вызывают журналисты Владимир Соловьев (23%), Андрей Малахов (11%), Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скабеева (по 6%) и Дмитрий Киселев (5%).

Социальными сетями регулярно пользуются порядка 56% россиян. Аудитория мессенджеров для обмена сообщениями и звонками выросла с 2016 года с 31% до 62%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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