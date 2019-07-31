Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Женщина на рыбалке: экипировка
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Трагедия в Острове
100 тысяч рублей за второго ребенка
Тень выборов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 31.07.2019 12:510 Август в Псковской области будет чуть холоднее нормы 01.08.2019 15:330 Оштрафован собственник, допустивший зарастание участка сельскохозяйственного назначения 01.08.2019 14:590 Эксперт: число обучающихся по классическому формату и онлайн сравняется к 2021 году 01.08.2019 14:510 Выросло число уволенных россиян в связи с утратой доверия из-за коррупции 01.08.2019 14:310 «Подарок новорожденному» получили 12 семей из Псковского района 01.08.2019 14:220 Должников в России хотят искать по камерам наблюдения
 
 
 
Самое популярное 30.07.2019 12:552 Завтра на «Первом канале» стартует сериал с Юлией Пересильд в главной роли 31.07.2019 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 30.07.2019 21:1121 Армен Мнацаканян намерен покинуть пост руководителя комитета по соцзащите и Псковскую область 31.07.2019 13:2416 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 29.07.2019 14:0153 Что нужно сделать с памятником Ленину в Пскове?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Оштрафован собственник, допустивший зарастание участка сельскохозяйственного назначения

01.08.2019 15:33|ПсковКомментариев: 0

За невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства к административной ответственности привлечен собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новоржевском районе Псковской области, допустивший зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

В результате контрольных мероприятий должностными лицами ведомства выявлено, что в установленный законом срок собственником не исполнены предписанные Управлением меры для устранения нарушений. Документы, свидетельствующие об использовании земельных участков в соответствии с целевым назначением, о проведении мероприятий по охране земель и сохранению плодородия почв посредством проведения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий, собственником предоставлены не были.

В ходе осмотра земельных участков государственными инспекторами выявлено очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью. Следы ведения хозяйственной деятельности, а также признаки проведения культуртехничестких работ на земельных участках отсутствуют.

Административная ответственность за невыполнение предписаний предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Материалы дел направлены мировому судье, который по итогам их рассмотрения вынес решения о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 30 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 758 человек
01.08.2019, 15:420 Сергей Грахов: Жильцам проще работать со спецсчетом 01.08.2019, 15:330 Оштрафован собственник, допустивший зарастание участка сельскохозяйственного назначения 01.08.2019, 15:090 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Электроэнергетика и электротехника» 01.08.2019, 14:590 Эксперт: число обучающихся по классическому формату и онлайн сравняется к 2021 году
01.08.2019, 14:590 Глава ЦИК не рекомендует проводить петербургские выборы в Псковской области 01.08.2019, 14:510 Выросло число уволенных россиян в связи с утратой доверия из-за коррупции 01.08.2019, 14:430 Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области рассказал о способе экономить на электричестве 01.08.2019, 14:310 «Подарок новорожденному» получили 12 семей из Псковского района
01.08.2019, 14:270 ВТБ снижает ставки по ипотеке  01.08.2019, 14:220 Должников в России хотят искать по камерам наблюдения 01.08.2019, 14:150 В Псковской области пресечен ввоз 20 тонн продукции высокого фитосанитарного риска 01.08.2019, 14:090 В России появится специальность «тренер-преподаватель»
01.08.2019, 14:000 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс молодежного короткометражного кино «Киномания» 01.08.2019, 13:581 Новинка от «Прасковьи Молочковой» появилась на полках псковских «Пятерочек» 01.08.2019, 13:550 В России возобновлена система образовательного кредитования 01.08.2019, 13:431 Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области призвал жильцов не экономить за чужой счет
01.08.2019, 13:291 Абсолютно голая Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду 01.08.2019, 13:140 В районах Псковской области приступили к ремонту по партпроекту «Городская среда» 01.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.08.2019, 13:000 Представитель Псковского Красного Креста провела профилактическую беседу с осужденными исправительной колонии 
01.08.2019, 12:560 Что делать, если утеряны документы на земельный участок? 01.08.2019, 12:470 В Госдуме предложили наделить учителей статусом госслужащего 01.08.2019, 12:400 Курсанты будут проходить профессиональное обучение в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН 01.08.2019, 12:390 В Псковской области проведут работы по государственной кадастровой оценке земельных участков
01.08.2019, 12:350 Псковские пенсионеры подвели итоги посещения клуба «Будем здоровы» 01.08.2019, 12:346 The Insider: Бывшая стюардесса МЧС получила миллиарды по контракту с Минобороны 01.08.2019, 12:180 Женщина на рыбалке: тонкости экипировки 01.08.2019, 12:150 Активисты профсоюза работников связи побывали на экскурсии в Никандровой пустыни
01.08.2019, 12:150 Еще в одном псковском дворе установили современную контейнерную площадку. ФОТО 01.08.2019, 12:090 Выпущена книга-исследование великолукского краеведа Владимира Павлова о Сергее Эйзенштейне 01.08.2019, 12:052 В Пскове объявлен дополнительный прием предложений на ремонт дворовых территорий 01.08.2019, 12:040 Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
01.08.2019, 11:590 В комитете по строительству и ЖКХ Псковской области рассказали, как выбрать добросовестную проектную организацию 01.08.2019, 11:570 Финляндия с 1 сентября ужесточит визовые требования для россиян 01.08.2019, 11:500 В «Детской деревне SOS-Псков» будет реализован проект на средства Фонда президентских грантов 01.08.2019, 11:451 В Пскове приступили к ремонту детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
01.08.2019, 11:420 В Гдовском районе водитель повторно сел за руль пьяным 01.08.2019, 11:401 Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из России почти 1,5 кг лекарств 01.08.2019, 11:384 Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области: Если не согласны с действиями управляющей компании - идите в суд 01.08.2019, 11:300 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ
01.08.2019, 11:080 Возможность зарегистрировать автомобиль в автосалонах переносится на 2020 год 01.08.2019, 11:020 Псковские волонтеры представили 10 проектов на конкурсе «Добровольцы России» в Петербурге 01.08.2019, 10:460 Оксана Федорова удивила поклонников неуместным для морской прогулки нарядом 01.08.2019, 10:310 В Псковской области принято 380 заявлений на установление ежемесячной выплаты из средств МСК от семей с низким доходом
01.08.2019, 10:293 «Сообразим на троих»: У памятника в плену 01.08.2019, 10:220 Для граждан-должников расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов 01.08.2019, 10:210 В псковском магазине полицией изъято более 700 литров незаконного алкоголя 01.08.2019, 10:050 МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
01.08.2019, 09:590 «Мерседес» и «Порше Кайен» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, пострадал один человек 01.08.2019, 09:523 Какие товары подешевеют в августе на 15 процентов? 01.08.2019, 09:460 Баня горела на улице Зенцовской в Великих Луках 01.08.2019, 09:450 Водитель «Ниссана» врезался в ограждение и дорожный знак на улице Коммунальной
01.08.2019, 09:213 Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем 01.08.2019, 09:172 Самолеты из Псковской области отправились для тушения лесных пожаров в Сибирь 01.08.2019, 09:100 Ассоциация «Псковский лес» поддерживает введение уголовной ответственности за контрабанду лесоматериалов 01.08.2019, 08:541 Депутаты Псковской городской Думы положительно оценили деятельность «Горводоканала»
01.08.2019, 08:430 Минобороны протестировало «военный интернет» 01.08.2019, 08:420 Жители Пскова и Дедовичского района получили помощь от фонда «Земляки» 01.08.2019, 08:330 Полисы для беспилотных машин могут создать в России 01.08.2019, 08:210 Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
01.08.2019, 08:090 Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку 01.08.2019, 08:021 Работа в открытом режиме - «Горводоканал» рассказал Псковской гордуме о неисправностях и планах по их устранению 31.07.2019, 23:020 Актера театра «Современник» Дмитрия Смолева арестовали из-за видео, где он играет пьяного гаишника 31.07.2019, 22:121 Казаки Псковского воинского храма святого Александра Невского и воспитанники клуба «Искра» приняли участие в уроке мужества
31.07.2019, 22:070 В псковской академии ФСИН обучились сотрудники территориальных органов из Карелии, Смоленской, Новгородской и Псковской областей 31.07.2019, 21:470 Эрмитаж и футбольный клуб «Зенит» подписали соглашение о сотрудничестве 31.07.2019, 21:350 Россиянки оказались слишком самокритичны 31.07.2019, 21:150 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили предприниматели Псковской области
31.07.2019, 20:550 Команда депутатов и сотрудников органов власти Пскова примет участие в фестивале пляжного волейбола 31.07.2019, 20:370 Новым детским садам Псковского района присвоили названия, исходя из пожеланий жителей 31.07.2019, 20:220 В Псковской области будут проводить театрализованные экскурсионные программы 31.07.2019, 20:121 Среди псковских полицейских выбирали сильнейших легкоатлетов
31.07.2019, 19:520 Россия и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании дипломов и степеней 31.07.2019, 19:430 Алексей Орлов проинспектировал строительство спортивных объектов в трех районах 31.07.2019, 19:321 Центробанк выпустит монеты с ядерным бомбардировщиком 31.07.2019, 19:211 Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата в главы Новоржевского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.