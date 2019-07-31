Общество

Оштрафован собственник, допустивший зарастание участка сельскохозяйственного назначения

За невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства к административной ответственности привлечен собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новоржевском районе Псковской области, допустивший зарастание земельного участка сельскохозяйственного назначения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В результате контрольных мероприятий должностными лицами ведомства выявлено, что в установленный законом срок собственником не исполнены предписанные Управлением меры для устранения нарушений. Документы, свидетельствующие об использовании земельных участков в соответствии с целевым назначением, о проведении мероприятий по охране земель и сохранению плодородия почв посредством проведения агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий, собственником предоставлены не были.

В ходе осмотра земельных участков государственными инспекторами выявлено очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью. Следы ведения хозяйственной деятельности, а также признаки проведения культуртехничестких работ на земельных участках отсутствуют.

Административная ответственность за невыполнение предписаний предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Материалы дел направлены мировому судье, который по итогам их рассмотрения вынес решения о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 30 000 рублей.