Общество

Врач назвала главную проблему со здоровьем у новорожденных

Физиологическая желтуха является самой распространённой проблемой здоровья у новорожденных, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главного врача регионального перинатального центра Калининграда Ольга Грицкевич.

Заболевание характеризуется желтоватым подкрашиванием белков глаз и кожи у новорожденного из-за высокого уровня билирубина. Дополнительными симптомами могут быть избыточная сонливость и плохой аппетит, отметила эксперт. Чуть больше половины всех новорожденных становятся заметно желтушными в первую неделю жизни, у недоношенных частота этого состояния увеличивается до 80 процентов.

«Однако в целом можно сказать, что физиологическая желтуха является естественным физиологическим изменением, которое чаще всего необходимо наблюдать и проблема сама уходит, этот период нужно просто пережить», — пояснила врач.

Ранее в России ввели ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорождённых, который вступит в силу 1 января 2020 года. ГОСТ распространяется на такие фотосессии в специальных студиях, в доме, парках и других местах. Он не относится к фотосессии непосредственно во время родов.