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Общество

Петербургский депутат предложил создать курсы самообороны для кондукторов

01.08.2019 20:05|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге могут создать курсы самообороны для кондукторов общественного транспорта. Об этом рассказал «Парламентской газете» автор соответствующей инициативы, депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилев. Ответ на свое предложение он ждет от комитета Смольного по физкультуре и спорту и от госучреждения «Организатор перевозок», сообщает «Парламентская газета».

По словам парламентария, в Петербурге участились случаи, когда на кондукторов нападают пассажиры. Например, последний раз это произошло 24 июля: мужчина ударил женщину-контролера по лицу кулаком и выбежал из троллейбуса. После этого сотрудница оказалась в больнице.

Цивилев отметил, что, по сути, кондукторы беззащитны, когда сталкиваются с хулиганами: водители следят за дорогой и часто не знают, что происходит в салоне, а дебоширы часто успевают скрыться до приезда полиции. 

«Именно поэтому кондукторам стоит знать хотя бы элементарные навыки самообороны: как не допустить удар, как держать дистанцию, как женщине спастись от агрессии - предугадать ее и предотвратить, как оперативно среагировать, не нападая, а просто грамотно защищаясь, как увидеть, откуда человек может напасть, - объяснил Цивилев. - Люди, которые занимаются единоборствами, выстроят такую программу за раз. Кондукторы - причём любого возраста - в течение трех месяцев обучатся этим навыкам и будут знать как, прежде всего, спасти свое здоровье. В этом ничего сложного нет».

Парламентарий добавил, что не видит альтернативных способов самообороны для кондукторов. Например, газовые баллончики и электрошокеры не годятся, считает он.

«Распылять газовый баллончик в автобусах нельзя, потому что это закрытое пространство, и в итоге пострадают все пассажиры, - пояснил Цивилев. - А если неправильно воспользоваться электрошокером, то его можно направить не на агрессора, а на себя. То есть его не доверишь неловким рукам».

Источник: Псковская Лента Новостей
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