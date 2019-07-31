Общество

8 псковских семей получили сертификаты для новорожденных

В четверг, 1 августа, в Псковской городской Думе состоялась церемония вручения сертификатов семьям, в которых с 1 января этого года родились дети. «Подарки новорожденному» по областной программе - медаль «Рожденному на Псковской земле», открытку от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и сертификат на 5 тысяч рублей - получили восемь псковских семей, в которых родились первые, вторые и третьи дети, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ города Пскова.

По поручению губернатора с пополнением их поздравила исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская. «Поздравляю вас с таким приятным событием в вашей жизни. Благодарю вас за то, что вы решились на столь ответственный шаг и родили прекрасных детей», - сказала Елена Полонская и пожелала детям здоровья, а родителям - терпения, благополучия и достатка. «Не бойтесь мечтать и ставить перед собой самые грандиозные цели, потому что благодаря своим крохам вы обязательно их достигнете», - добавила она.

Елена Полонская также сообщила, что глава Псковского региона Михаил Ведерников уделяет серьезное внимание вопросам, связанным с материнством и детством. Благодаря работе областной власти с федеральным центром регион получит 912 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография» и 732 млн рублей - на нацпроект «Образование». Уже в этом году в Пскове откроется два новых детских сада на 270 мест каждый, а также пристройка к детсаду «Снегирек» на 80 мест. «Наши усилия направлены на создание ясельных групп, чтобы давать вам возможность в случае необходимости пораньше выйти на работу», - пояснила Елена Полонская.

После вручения сертификатов неформальное общение и. п. главы Пскова продолжилось за чашкой чая. Участники встречи обсудили вопросы устройства детей в детские сады, получения медицинской помощи, а также оформления материнского капитала.

В ходе разговора родители новорожденных поблагодарили губернатора и городские власти за оказанное внимание. «Сегодня мы получили реальную помощь в виде сертификата, который мы реализуем на нашего ребеночка. Для нашей семьи такая поддержка очень важна», - сказали родители новорожденной Алены Екатерина Иванова и Андрей Захаров и поблагодарили Елену Полонскую за душевный и теплый прием.

«Любая поддержка, несомненно, приятна, - отметила псковичка Наталья Булатова. - Мы очень благодарны Губернатору за внедрение такой инициативы - подарков новорожденным. В моей семье Иван - третий ребенок. Однако подарки мы принимаем впервые. Теперь планируем приобрести за счет средств сертификата Ивану зимний костюм и игрушки».

Напомним, программа «Подарок новорожденному», инициированная Губернатором Михаилом Ведерниковым, стартовала в Псковской области 1 июня. Это еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области, она реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Подарочные наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года. Рожденные с 1 января по 26 июля - в Пскове за этот период появилось на свет 867 малышей - смогут получить подарки в территориальном органе социальной защиты населения. Прием заявлений и выдача сертификатов осуществляется по адресу улица Петровская, д. 28. Приемные дни - понедельник и среда, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 8 (8112) 56-51-58. С 1 августа вручение наборов будет проходить в Перинатальном центре, в день выписки.