Общество

В Дедовичском районе прошли торжественные мероприятия в честь 78-летия со дня образования Партизанского края

В Дедовичском районе в четверг, 1 августа, прошли торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины с момента образования партизанского движения на Псковщине, а также первой годовщины со дня присвоения муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятия у памятного знака на месте деревни Железница начались с минуты тишины. После этого состоялся торжественный митинг. Память о погибших во время Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания, также была отслужена лития. Частью митинга стала патриотическая акция «Территория памяти».

С важной памятной датой жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В этих местах люди под артобстрелами продолжали работать в полях, чтобы помочь жителям Ленинграда, попавшим в чудовищную блокаду. Здесь, несмотря на зверства карательных отрядов, каждый человек мужественно поддерживал партизан. Вы многое сделали для сохранения памяти о великих героях Псковской области. Искренне рад, что жители Дедовичского района с таким уважением и трепетом относятся к прошлому нашей земли», — отмечено в поздравительном адресе главы региона.

В полдень жители и гости района одновременно исполнили песню военных лет «Катюша». Спустя несколько минут начался праздничный концерт. Его гостями стали солисты ансамбля «Рубеж» УМВД России по Псковской области Андрей Максимов и Анатолий Орлов, а также коллективы художественной самодеятельности.

На мероприятии организаторы обустроили интерактивные площадки: выставка современного оружия, историческая экспозиция и выставка предметов партизанского быта. Гости праздника отведали блюда полевой кухни, познакомились с работой военно-полевой почты, а также посмотреть фотовыставку «Летопись партизанского края».

Напомним, что Дедовичский район стал первым муниципалитетом Псковской области, которому присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Указ об этом подписал глава региона Михаил Ведерников в День партизан и подпольщиков, 29 июня 2018 года. Торжественное вручение грамоты о присвоении звания прошло 1 августа 2018 года, во время празднования 77-й годовщины зарождения партизанского движения на Псковщине.

В годы войны Дедовичский район стал центром Партизанского края, который раскинулся на 10 тыс квадратных километров. Он образовался 1 августа 1941 года. Партизаны освободили территорию от немцев, а также восстановили действие законов Советского Союза. В марте 1942 года именно из Партизанского края отправился первый продуктовый обоз из 161 подводы в осажденный Ленинград.