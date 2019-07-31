Общество

Члены профсоюза работников жизнеобеспечения побывали в на экскурсии в Кронштадте

Псковская областная общественная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в преддверии дня военно-морского флота России организовала для 40 членов профсоюза из МУП «ЖКХ» Островского района, «МП Печорские тепловые сети», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», УК «ЖилСервис» экскурсионную поездку в город Кронштадт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В ходе обзорной экскурсии члены профсоюза увидели каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк подводников, футшток, знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, Меншиковский дворец, Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Морской Собор, Братскую могилу, Якорную площадь и другие основные достопримечательности.

«Мы фиксируем положительный отклик от наших первичных профсоюзных организаций на те туристические продукты, которые предоставляет нашему профсоюзу наш активист Сергей Лазученков. Всегда насыщенная и яркая программа, море положительных эмоций и впечатлений. Людям нравится делится с коллегами в перерыве или дома на кухне положительными эмоциями и впечатлениями от увиденного в поездке, на экскурсии, в музее или в театре. Мы продолжим организацию выездов для членов профсоюза с учетом всех поступивших и поступающих пожеланий от нашего актива», - отметил председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения Игорь Иванов.