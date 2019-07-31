Общество

Итальянская путешественница и две ее лошади не покинули Россию

1 августа стало известно, что итальянская путешественница не покинула территорию Псковской области. Напомним, что ранее, 29 июля 2019 года Паоле Джакомини был повторно выдан ветеринарный сертификат на экспорт в Евросоюз лошадей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

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Однако из-за сложностей, которые сама путешественница объясняет невозможностью достигнуть договоренности с транспортной компанией-перевозчиком, Паола Джакомини и две ее лошади остаются в Великих Луках.

Итальянская путешественница Паола Джакомини.

В июле текущего года после ходатайства Россельхознадзора к компетентному органу Латвии, через пункт пропуска которой путешественница планировала ввезти лошадей, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской Псковской областям, по требованию Паолы Джакомини, были уже дважды переоформлены ветеринарные сертификаты на экспорт животных в ЕС.

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Россельхознадзором предоставлены все необходимые документы для перемещения путешественницы и двух животных семейства лошадиных через границу Российской Федерации. Однако, как было сказано выше, по причинам, не зависящим от ведомства, Паола Джакомини не покидает территорию Российской Федерации.