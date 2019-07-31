Общество

Борьбу с незаконным оборотом алкоголя обсудили на заседании комиссии в администрации области

В администрации Псковской области в четверг, 1 августа, под председательством руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, правоохранительных структур и ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На заседании комиссии обсудили комплекс мер, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и осужденных лиц без изоляции от общества. Также были заслушаны доклады по исполнению мероприятий по подпрограммам государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014–2020 годы» и по пресечению правонарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева рассказала, что в областных учреждениях культуры в рамках работы по профилактике правонарушений и преступлений для несовершеннолетних организована досуговая деятельность, а также работают творческие объединения.

В Псковской области представлено более 2 тыс клубных формирований, в том числе 1 тыс в сельской местности. Постоянно в них занимается свыше 11 тыс человек. Более 500 кружковых объединений рассчитаны на детей, не достигших возраста 14-илет. В сельской местности кружковой деятельностью охвачено 6 тыс детей. В школах искусств в Псковской области занимаются более 9 тыс детей, еще около 73 тысяч детей посещают областные, районные, городские и сельские библиотеки.

В городах и районах Псковской области для несовершеннолетних есть возможность бесплатного и льготного посещения музеев и кинопоказов. «Мы стараемся использовать все многообразие форм, проводим развивающие, просветительские и патриотические программы, конкурсы, акции. Можно отметить, что дети с удовольствием посещают и организованные в районах кинопоказы, на которых демонстрируют советские и иностранные фильмы», — отметила Жанна Малышева.

Председатель областного комитета по культуре подчеркнула, что также организовано проведение семинаров для специалистов досуговых учреждений, по внедрению новых технологий и принципов работы с несовершеннолетними, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия по направлению профилактики правонарушений.

Сергей Дмитриев отметил важность этой работы и подчеркнул, что особое внимание в учреждениях культуры следует уделять профилактической работе среди несовершеннолетних. «Наша с Вами задача — работать на результат и добиваться снижения уровня подростков с девиантным поведением», — сказал он.

Кроме того, было рекомендовано усилить межведомственное взаимодействие по пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и по работе с лицами, осужденными без изоляции от общества.

Руководитель аппарата предложил создать группу мониторинга по контролю за нарушениями в сфере незаконного оборота алкоголя и выявлению учреждений, ведущих незаконную деятельность в этом направлении. Работа будет выстраиваться в оперативном порядке, с участием представителей правоохранительных, надзорных, исполнительных органов власти и добровольных народных дружин.

На следующем заседании к обсуждению вопросов будут приглашены в режиме видеоконференцсвязи представители муниципальных комиссий по профилактике правонарушений Псковской области. Планируется заслушать их доклады о проделанной работе.