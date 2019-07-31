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Торжественная передача наград и личных вещей родственникам погибших на Псковщине в годы войны солдат состоялась сегодня в Жидиловом Бору

Сегодня, 1 августа, в Псковском районе на месте мемориала воинской славы «Жидилов Бор» состоялся митинг и торжественная церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории Псковского региона в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на митинге присутствовали глава Псковского района Наталья Федорова, глава городского округа Вичуга Ивановской области Михаил Баранов, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, представители районной администрации, главы сельских поселений, ветераны, Псковское городское казачье общество «Казачья стража» и военно-патриотическое движение храма Александра Невского «Казачий дозор», представители поискового движения Псковской области «След пантеры».

Сегодня на братском захоронении «Жидилов Бор» земле были преданы останки 55 советских воинов, найденных псковскими поисковиками. По останкам удалось установить личности лишь двоих воинов, родственники которых присутствовали на церемонии перезахоронения.

Почтить память солдат, павших в боях на территории Псковщины, приехал глава городского округа Вичуга Михаил Баранов. Как известно, в псковской деревне Ершово на месте мемориала «Жидилов Бор» установлен обелиск герою Советского Союза Илье Коровину, который являлся уроженцем Вичугского района Ивановской области и пал в боях под Псковом.

Присутствующим на митинге напомнили о героическом подвиге и мужестве Ильи Коровина - в сражениях близ деревни Жидилов Бор. Он первым поднялся в атаку, однако советские подразделения были остановлены пулеметным огнем. Особенно мешал продвижению войск пулемет, который вел огонь из дзота на фланге. Сержант Коровин по собственной инициативе подобрался к дзоту, бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом.

Илья Коровин был похоронен в братской могиле в 2 километрах юго-западнее деревни Жидилов Бор.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Илье Коровину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Открывая торжественное и в то же время траурное мероприятие, присутствующим напомнили о роли и трагической судьбе Псковского района в войне, унесшей миллионы жизней. Более 600 деревень были сожжены фашистами, некоторые села и деревни сжигались дотла вместе с мирными жителями. Более 15 тысяч солдат погибли, защищая Псковский район от врага.

Глава Псковского района Наталья Федорова поприветствовала ветеранов, местных жителей и всех, кто сегодня пришел к мемориалу отдать дань памяти и уважения тем, кто, не жалея жизни, погиб, чтобы защитить свои семьи, чтобы последующие поколения могли жить в мире.

«Ровно 75 лет назад Псковский район, путем мужества и героизма советских воинов, был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Вы слышали цифры, они страшные», - начала речь Наталья Федорова. - Наши предки сделали все, чтобы мы могли жить в мире. Всем ветеранам, кто дожил до этого дня, низкий поклон. Спасибо вам за жизнь».

Наталья Федорова подчеркнула, что самая главная задача - это память о подвиге, воспитание современного поколения истинными патриотами. Глава района пожелала всем присутствующим счастья, благополучия и мирного неба, а также развития и процветания Псковскому району.

«Мы - дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной - не можем, не имеем права забыть те далекие военные дни, павших героев и великий подвиг нашего народа! Мы не можем оставить павших на передовой! Они не просто спасли нас, спасли нашу землю и наше будущее, - обратился к собравшимся секретарь районного отделения «Единой России» Андрей Неофитов. - И сколько бы ни прошло лет, в памяти народной Великая Отечественная война – глубокая рана, которая навсегда скорбной тенью пролегла через судьбы миллионов советских людей. Нам не дают забыть о ней взорванные доты, заросшие травой воронки и окопы. А главное – ненайденные, непогребенные безымянные солдаты, которые до сих пор остались на той войне. Как говорят, пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя – война не может считаться оконченной».

Затем прошла церемония передачи Свечи памяти главой Краснопрудской волости Александром Васильевым главе Ершовской волости Олегу Трашкову.

«Сегодня в Жидиловом Бору, где происходили ожесточенные бои, мы собрались, чтобы почтить память павших. Я рад, что здесь каждый год собирается много людей», - обратился к присутствующим Олег Трашков. Он поприветствовал представителей из Вичуги и пожелал ветеранам долгих лет жизни.

Слова поздравлений и благодарности произнес глава городского округа Вичуга Михаил Баранов.

«Уважаемые псковичи! Исполняется 75 лет со дня освобождения Псковского района. Власти Вичуги искренне поздравляют вас с этим праздником. Сегодня вичужане вместе с псковичами склоняют головы в память воинов, которые ценой своей жизни приближали победу. Дань уважения тем, кто после войны возрождал Псковщину», - произнес торжественную речь Михаил Баранов и добавил, что жители города Вичуга искренне благодарны псковичам за память о подвиге Ильи Коровина и уход за захоронением героя.

«Добра, благополучия, здоровья и мирного неба. Хотелось бы, чтобы нынешнее молодое поколение чтили и помнили подвиг, который совершали деды, чтобы страшная война не повторилась вновь», - добавил Михаил Баранов.

Глава городского округа Вичуга вручил Наталье Федоровой исторические книги о Вичуге и Ивановской области в годы войны, а также памятные открытки. В свою очередь Наталья Федорова передала в Вичугу «солдатский кисет» с горстью земли с захоронения.

Слово было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Рождественскому. Он напомнил о потерях войны, ожесточенных боях за родину, а также выразил благодарность поисковому движению «След пантеры» за непрекращающиеся поисковые экспедиции, позволяющие обнаружить останки погибших воинов и с достоинством предать их земле.

«Память вечна, мы должны помнить подвиг советского народа и никогда не забывать о тех страшных событиях войны», - призвал Геннадий Рождественский.

Командир поискового отряда «След пантеры» Павел Васильев в своем выступлении отметил, что уже двадцатый год подряд проводятся захоронения солдат, найденных в ходе поисковых экспедиций. «В этом году перезахоронят останки 55 погибших воинов, из которых удалось установить имена только двоих солдат», - сообщил Павел Васильев.

Останки старшего сержанта Сергея Климушина и курсанта Ивана Рыжикова, воевавших в годы войны на Псковщине, удалось опознать.

Павел Васильев рассказал, что Сергей Климушин погиб 15 апреля 1944 года в сражениях под Стремуткой, останки солдата были обнаружены в ходе поисковых экспедиций в прошлом году.

Курсант Иван Рыжиков убит 7 июля 1941 года в бою под деревней Соловьи Псковского района. «Мало успел повоевать», - со скорбью произнес Павел Васильев и добавил, что без таких погибших солдат-героев не было бы солдата-победителя 1945 года.

Затем состоялась торжественная передача наград и личных вещей погибших родственникам, которые по приглашению приехали на церемонию перезахоронения останков.

Родственники героя Советского Союза Сергея Климушина приехали из Тосно.

«Я благодарен тем, кто воскрешает наших ребят. Я горд за своего родственника, за то, что он помог отстоять Псковский район», - поблагодарил псковских поисковиков Сергей Климушин, тезка погибшего героя.

Николай Рыжиков приехал на Псковщину из Петербурга. Он - племянник курсанта Ивана Рыжикова. Он рассказал, что получил письмо с сообщением о том, что найдены останки его погибшего родственника. Из его уст также прозвучали слова благодарности поисковикам из «Следа пантеры». Родственники долго разыскивали пропавшего молодого бойца, но все усилия были напрасны, рассказал Николай Рыжиков. По его словам, вещи погибшего солдата он намерен передать в музей. «Чтобы хранилось, как память. Мы должны помнить и чтить их подвиг», - подытожил он.

Далее отец Георгий из церкви Михаила и Гавриила Архангелов совершил заупокойную литию, и останки погибших воинов были преданы земле.