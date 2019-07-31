Общество

Россельхознадзором в Псковской области упразднен карантинный фитосанитарный режим

В 2009 году должностными лицами Управления Россельхознадзора в рамках контрольных мероприятий по выявлению заражения земель сельскохозяйственного назначения карантинными сорными растениями была установлена карантинная фитосанитарная зона и определен карантинный фитосанитарный режим на одной из территорий в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ежегодно управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям осуществлялся контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очагов зарастания сорным растением.

В 2019 году на территории Порховского района Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведены карантинные фитосанитарные обследования в ранее установленной карантинной фитосанитарной зоне по карантинному сорному растению повилике (Cuscuta sp.sp.).

В результате проведенных обследований на земельном участке, площадью 15,3 га, расположенном в районе деревни Великуша в Порховском районе Псковской области, очаги зарастания повиликой не выявлены.

Приказом управления Россельхознадзора упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим.

В 2018 году управлением Россельхознадзора было упразднено четыре карантинных фитосанитарных зоны, общей площадью 252,3 гектара.