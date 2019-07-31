Общество

В ОАО «Псковавиа» начинается сокращение сотрудников

В четверг, 1 августа, состоялось заседание обновленного состава Совета директоров ОАО «Псковавиа», на котором было принято решение начать мероприятия по оптимизации штата работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель Совета директоров, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, встретилась с сотрудниками, чьи должности будут сокращены в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиапредприятия. В основном это специалисты, чья деятельность была связана с оказанием услуг по перевозке воздушным транспортом.

Вице-губернатор подчеркнула, что процедура пройдет в соответствии с Трудовым кодексом РФ, и все, кто попал под сокращение, получат положенные по закону выплаты.

Также на встрече сотрудникам было предложено пройти переобучение в соответствии с их квалификацией за счет средств областного бюджета. Всестороннее содействие в этом направлении окажет областной комитет по труду и занятости.

«Организационно-штатные мероприятия в ОАО "Псковавиа" назрели давно. После отзыва сертификата эксплуатанта, ряд специалистов оказались не задействованы в текущей деятельности предприятия. Наша задача оптимизировать штатную численность и обеспечить условия для сохранения и развития псковского аэропорта. Эту задачу поставил перед нами губернатор Михаил Ведерников и на этом мы сосредоточим сейчас все силы», — сказала Нинель Салагаева.

Отметим, что накануне произошли изменения в составе Совета директоров ОАО «Псковавиа». В новый состав вошли вице-губернатор Василий Осипов, руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев, начальник комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева и заместитель начальника комитета по финансам Людмила Павлова. Председателем Совета директоров избрана заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.