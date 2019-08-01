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Общество

Новый магазин открылся в ТРК «Акваполис»

02.08.2019 10:00|ПсковКомментариев: 0

 

Новый  магазин открылся в ТРК «Акваполис»-  это магазин «Модный сервис». 

В магазине представлена как мужская верхняя одежда, так и женская. Магази располагается на 1 этаже ТРК «Акваполис»

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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