Общество

На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО

На набережной реки Великой в Пскове, недалеко от улицы Коммунальной, готовят площадку под строительство здания для управления Судебного департамента в Псковской области и Псковского районного суда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении Судебного департамента, это здание планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Общая сумма, которая предусматривает как строительство, так и мероприятия по контролю и надзору, - около 220 миллионов рублей. Сами же строительные работы обойдутся примерно в 195 миллионов рублей.

«Финансирование предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России». Контракт заключен, торги прошли, подрядчик определен - начинаем работы», - отметили в ведомстве.

Также в управлении добавили, что подрядчиком выступает ООО «ГК «Капиталстрой». Планируется, что площадь здания будет 3100 квадратных метров, а этажность - 2 этажа.

«В этом году, в соответствии с планом-графиком, предполагается поставить каркас и завести отопление: для прогрева, под отделку», - уточнили в ведомстве.