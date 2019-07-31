Общество

Школьники посетили Центр кинологической службы УМВД России по Псковской области

Сотрудники ПДН УМВД России по Псковской области организовали для школьников, которые не уехали в детские оздоровительные лагеря, экскурсию в Центр кинологической службы. Инспектор по особым поручениям ПДН регионального Управления МВД Ирина Борисова подчеркнула, что такая работа ведется в течение всего года, но неизменно самая желаемая экскурсия для детей – поездка к служебным собакам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятия в разных подразделениях полиции знакомят детей с особенностями службы, учат не боятся людей в форме, а также помогают подросткам определиться с профессией.

Поприветствовал гостей и провел экскурсию по территории Центра его начальник – подполковник полиции Константин Воронков. Он рассказал ребятам о буднях кинологов и их питомцев: чем занимаются сотрудники на работе, как понимают сигналы от служебной собаки, как ухаживают за псами во внеслужебное время. Самые главные детские вопросы – как выбирают собаку для службы в полиции, и какая судьба ждет животное, после выхода на «пенсию».

Константин Воронков пояснил, что каждый кинолог выбирает породу собаки под свои предпочтения, берет ее в возрасте 5-6 месяцев и обучает ее основам дрессировки и службы. Трудятся служебно-розыскные собаки в полиции в течение 8-10 лет. И если раньше пса-ветерана кинолог забирал домой или пристраивал в добрые руки, сейчас – у животного есть государственная «пенсия»: пособие, на которое пес может содержаться в Центре даже, если он уже не может нести службу.

Самый ожидаемый момент встречи – показательные выступления кинолога и служебной собаки. Животное легко преодолевает полосу препятствий, барьеры, находит взрывчатое вещество в автомобиле и среди нескольких спортивных сумок. Самым недоверчивым гостям сотрудники Центра предложили провести эксперимент и поменять сумки местами самостоятельно, а также увеличить радиус поиска предмета. К удивлению маленьких гостей, даже в усложненных условиях собака справилась с поставленной задачей.

Сейчас в Центре кинологической службы 19 питомцев: это собаки разных пород и возрастов, у каждой своя особая задача. Некоторые собаки обучены быстро находить наркотики или взрывоопасные вещества, другие – идеально подходят для поиска пропавших или задержания преступников. Но, как отметил Константин Воронков, для детей это не грозный сотрудник полиции, а, в первую очередь, собака – поэтому в конце встречи все гости смогли погладить и почесать за ухом понравившегося пса.