Общество

Звезду клипа Джигана бабу Валю выселили из квартиры

Баба Валя

82-летняя Валентина Новикова, прославившаяся съемками у именитых артистов, переживает нелегкие времена, и дело вовсе не в отсутствии финансов. Бабу Валю попросили съехать из однокомнатной квартиры, которую она арендовала на протяжении 20 лет, пишет СтарХит.

Валентина Новикова не просто рядовая пенсионерка из Санкт-Петербурга. На ее счету съемки в клипе Джигана «Надо подкачаться», а также небольшая роль в картине «Сталинград» Федора Бондарчука.

Вот уже много лет довольно обеспеченная пенсионерка не оплачивала коммунальные услуги, а также собирала дома хлам. Дошло до того, что зловонный запах стал распространяться далеко за пределы жилья. «Наконец-то!» - вздохнули с облегчением соседи бабы Вали, когда увидели столпившихся у ее двери судебных приставов и сотрудников сферы ЖКХ.

Новикова оказалась не рада незваным гостям, поэтому им пришлось пойти на радикальные меры.

«Вы меня не уведомили. Не надо резать двери, пожалуйста. Я к вам в пятницу приду на прием. Вещи из квартиры уже вывозят», - услышали они голос Валентины Константиновны.

Баба Валя снялась в картине Федора Бондарчука

Вскрыв жилье, приставы обнаружили опрятно одетую Новикову, которая несколько странно смотрелась на фоне мусора. «У нее наблюдается психологическое накопительство, она видит большую ценность в своих вещах, при этом не понимает проблемы. Это не старческое, а отклонение от нормы», — пояснил психолог, который тоже стал участником инцидента. Благо, Валентине Константиновне есть куда идти. Как сообщает портал «Фонтанка», ей принадлежит треть одной из питерских квартир — именно туда были перевезены вещи бабушки.

К слову, баба Валя — активный пользователь социальных сетей. Судя по ее личному блогу, пенсионерка не жалуется на однообразие в жизни: занимается восточными танцами, участвует в разных мероприятиях, а недавно Новикова вернулась из Италии, куда ездила отдыхать.

Фото: «ВКонтакте», Фонтанка.ру.