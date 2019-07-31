Общество

89-летие ВДВ отметят сегодня в Псковской области

2 августа в России отмечается 89-я годовщина образования воздушно-десантных войск - День ВДВ.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени и отмечается День десантника.

Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны.

В Пскове на территории 76-й дивизии пройдет торжественный митинг, затем праздник продолжит концерт на полигоне «Завеличье».

В Великих Луках сегодня также пройдут мероприятия, посвященных 89-й годовщине Воздушно-десантных войск. В 14.00 состоится открытие информационной в честь легендарной 6 роты и возложение цветов. В 15.30 запланирован митинг возле памятного знака воинам, погибшим в мирное время. В 16.30 начнется торжественное шествие колонны от Драматического театра к летней эстраде с участием военной техники.

С 17.00 до 22.00 продлится концертная программа с участием творческих коллективов города Великие Луки и других городов Псковской области.

На празднике будет работать полевая кухня с армейской кашей, будут проводиться спортивно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых.