Общество

Медведев заявил о «доставших» его ситуациях с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил усилить ответственность для недобросовестных подрядчиков, в том числе ввести уголовную ответственность за манипулирование условиями конкурсов на проведение закупок. Об этом глава правительства заявил на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает агентство ПРАЙМ.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят у нас, достала», - сказал он, добавив, что необходимо решить эту проблему, так как она наблюдается по всей стране.

Глава правительства напомнил, что уже давал поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков. Речь идет не только об административной ответственности, но и введении специального уголовного состава.

«Хотя мы и не считаем сейчас это правильным раздувать этот пожар, но в некоторых случаях можно. И заканчивая, я просил просчитать все-таки возможность введения отдельного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурса», - подчеркнул он.

Случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат, должны быть наказуемы, пояснил Медведев.