Общество

Администрация Великих Лук поздравляет c Днем железнодорожника

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Любовь Романова поздравляют всех работников и ветеранов железных дороги с профессиональным праздником.

«Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Ваша профессия была и остается одной из самых почётных и уважаемых в стране, а российские железные дороги – крупнейшей и наиболее развитой транспортной системой в мире.

Сегодня железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии экономики нашего государства, повышении её эффективности и конкурентоспособности, в создании комфортных условий для жизни населения Российской Федерации.

Основой успешной работы системы железных дорог России являются высокий профессионализм, ответственность и преданность делу нескольких поколений железнодорожников.

Многие великолучане самоотверженно трудились в этой сфере и продолжают добросовестно работать в системе железнодорожных дорог, внося свой вклад в развитие и модернизацию железнодорожной отрасли страны, повышение надежности и качества пассажирских и грузовых перевозок.

Дорогие друзья! Примите пожелания дальнейших успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения! Счастья, добра и мира Вам и Вашим близким!», - пишут руководители города в поздравлении.