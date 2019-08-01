Общество

Андрей Турчак поздравил десантников с Днем ВДВ: Никто, кроме нас!

Секретарь Генерального совета «Единой России», сенатор от Псковской области, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поздравил личный состав ВДВ и из семьи с Днем Воздушно-десантных войск. Об этом он написал в своем Instagram.

Фото из Instagram Андрея Турчака.

Андрей Турчак вместе с заместителем министра обороны РФ Героем России Юнус-Беком Евкуровым, командованием ВДВ России, ветеранами и курсантами возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову в Москве.

Фото из Instagram Андрея Турчака.

В посте он он напомнил, что ровно 89 лет назад была создана «наша "крылатая гвардия" - прославленные Воздушно-десантные войска, надежный резерв Верховного главнокомандующего».

Фото из Instagram Андрея Турчака.

Хочу пожелать всему личному составу ВДВ, их семьям и близким здоровья и мирного неба! Крепости сил душевных и физических! Никто, кроме нас!!! Слава ВДВ!!!», пишет бывший губернатор Псковской области в социальных сетях.