Общество

В Опочецком районе состоялся поход «По местам воинской славы»

Отдел по работе с молодежью ОРЦК, местное отделение Юнармии Опочецкого района и Военно-патриотический клуб «Беркут» совершили поход «По местам воинской славы», приуроченный к 75-летней годовщине освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Юнармии Опочецкого района.

В походе приняли участие волонтеры отдела по работе с молодежью МБУК «ОРЦК» и воспитанники ВПК «Беркут». Первой точкой маршрута стала деревня Лаптево, где участники ознакомились с историей оборонительного рубежа «Рейер» и оборонительной линии «Пантера».

Затем на Братской могиле воинов и партизан, участники похода почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Юнармейцы зажгли свечи памяти в честь павших воинов.

Следующей точкой маршрута стало Братское захоронение мирных граждан и военнопленных в Ровных Нивах,где юнармейцы зажгли свечи памяти и провели акцию «Преклони колено».

Последней точкой стало озеро Ямное, где ребята разбили палаточный лагерь. С ребятами провели «Мозговой штурм», задачей которого стала рефлексия полученных знаний во время похода.

В конце дня для ребят провели военизированную эстафету от воспитанников ВПК «Беркут» под руководством руководителя клуба. В эстафете соревновались на время и выполняли сложные задания две команды из состава участников похода. По итогам обе команды, а также отличившиеся по лучшим личным результатам ребята, были награждены.