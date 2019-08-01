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Председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов принял участие в заседании регионального штаба ОНФ

Председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов принял участие в заседании регионального штаба Всероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Заседание состоялось 1 августа под председательством куратора движения в СЗФО Никиты Максимова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

По информации Игоря Иванова, члены штаба подвели итоги работы регионального отделения ОНФ в первом полугодии 2019 года. «Основным докладчиком был руководитель регионального исполкома Виктор Остренко, который рассказал о реализации проектов по мониторингу платёжных квитанций населения по ТБО и совместной работе с региональным оператором. Также были представлены проекты «Равные возможности детям», «Судьба солдата». Члены регионального штаба отметили эффективное взаимодействие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главой администрации города Пскова Александром Братчиковым в вопросе осуществления контроля работ подрядчиков по содержанию и ремонту дорожного покрытия на территории города Пскова. Совместный контроль осуществляется на регулярной основе, есть результаты и положительный отклик от населения. Член штаба Сергей Елизаров рассказал, что в рамках проекта «Генеральная уборка» удалось ликвидировать третью часть несанкционированных свалок на территории региона, которые были нанесены на интерактивную карту, и это один из лучших показателей в стране. Член регионального штаба, генеральный директор ЗАО «Швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова рассказала о совместной работе на платформе «Россия — страна возможностей» по привлечению кадров, обучению и профессиональной ориентации, о том что Псковский регион может в этой части стать тем самым драйвером для всей страны», — рассказал Игорь Иванов.

Председатель областного профсоюза жизнеобеспечения принял участие в обсуждении вопросов социальной политики, о которых говорила член штаба, главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. «В частности, речь шла о программах по привлечению медицинских кадров, возможности введения системы распределения, об интенсивности труда работников здравоохранения и образования, о том, что сегодня необходимо работать над ликвидацией огромных разрывов в оплате труда работников из разных регионов», — сказал Игорь Иванов.

В ходе заседания были вручены благодарственные письма президента РФ Владимира Путина сопредседателю регионального штаба ОНФ, директору Центра лечебной педагогики Андрею Царёву и депутату областного Собрания Всеволоду Козловскому.

«Региональное отделение ОНФ взяло хороший темп, важно его не сбавлять, поскольку люди видят, что через эту площадку можно решать структурные вопросы, здесь глаз не «замылен» и все работают на результат, на Псковскую область, на город Псков, в целом на нашу страну» — заключил Игорь Иванов.