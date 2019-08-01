Общество

Областная библиотека представляет электронную коллекцию, посвященную Дню ВДВ

Воздушно-десантные войска - «крылатая пехота», «голубые береты» - какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!»

Псковская областная библиотека представляет электронную коллекцию, рассказывающую об истории Воздушно-десантных войск (ВДВ), которая берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек; о генерале Василии Маргелове; о подвиге шестой роты псковских десантников, который она совершила в Чечне, под Улус-Кертом, стал символом мужества и стойкости.

Псковичи гордятся тем, что 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая десантно-штурмовая дивизия - старейшее, из ныне существующих, соединение ВДВ, дислоцируется в нашем городе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с коллекцией можно ознакомиться на сайте учреждения