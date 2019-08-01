Общество

Комитет по ветеринарии Псковской области систематизирует типовые ошибки

Комитет по ветеринарии Псковской области посодействует управлению федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской, чтобы систематизировать, уточнить типовые ошибки и профилактическую работу с субъектами нарушений. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, 31 июля в Пскове состоялась рабочая встреча руководителя управления Сергея Кармазина и первого заместителя председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерия Удалова.

Стороны обсудили ситуацию с внедрением электронной ветеринарной сертификации, сложившуюся в Псковской области. В ходе обсуждения были сформулированы основные задачи, стоящие перед ведомствами, среди них - максимально точное подтверждения хозяйствующих площадок в системе «Цербер». Данная мера позволяет идентифицировать площадки, осуществляющие хозяйственную деятельность от «фирм-фантомов», которые создаются с целью незаконной легализации продукции.

Важной задачей признано и применение мер реагирования, в том числе точечное информирование ветеринарных врачей, допускающих грубые нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Управлением Россельхознадзора сформирована база, включающая типовые ошибки, допускаемые ветеринарными врачами и уполномоченными лицами при оформлении ЭВСД. Данный перечень регулярно анализируется и дополняется мониторинговой группой ведомства.

Так, в ходе встречи достигнута договоренность об оказании содействия комитетом по ветеринарии региона управлению Россельхознадзора в систематизации, уточнении типовых ошибок и профилактической работе с субъектами нарушений.