Общество

Реформу системы борьбы с лесными пожарами предложил Андрей Турчак

Создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Власть будет давить «черных лесорубов», - также заявил Турчак в интервью РБК.

«Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать, - сказал секретарь Генсовета партии. - Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров». При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул он.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», - заверил Турчак.

В числе предложений:

- Создание единой системы мониторинга за лесами, включающей видео- и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров.

- Обсуждение вопроса о распределении полномочий между Минприроды и регионами, за которыми сегодня закреплены все основные полномочия по борьбе с пожарами. При этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно.

- Переход на цифровую модель учета лесного хозяйства.

- Усиление работы правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами».

- Устранить нехватку лесников.

- Повышение качества прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом.

- Разработка мер оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, особенно в тех, где идет массовая вырубка леса.