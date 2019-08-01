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Общество

Реформу системы борьбы с лесными пожарами предложил Андрей Турчак

02.08.2019 11:55|ПсковКомментариев: 1

Создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников предложил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Власть будет давить «черных лесорубов», - также заявил Турчак в интервью РБК.

 «Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать, - сказал секретарь Генсовета партии. - Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров». При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул он.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», - заверил Турчак.

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В числе предложений:

- Создание единой системы мониторинга за лесами, включающей видео- и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров.

- Обсуждение вопроса о распределении полномочий между Минприроды и регионами, за которыми сегодня закреплены все основные полномочия по борьбе с пожарами. При этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно.

-  Переход на цифровую модель учета лесного хозяйства.

- Усиление работы правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами».

- Устранить нехватку лесников.

- Повышение качества прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом.

- Разработка мер оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, особенно в тех, где идет массовая вырубка леса.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #пожар #Единая Россия #лесной пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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