Общество

Участники псковского клуба «Мечта» узнали об особенностях работы кинолога

Вчера, 1 августа, участники клуба «Мечта» посетили экскурсию в Центр кинологической службы псковской полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре. Организатором мероприятия выступили сотрудники ПДН УМВД России по Псковской области.Начальник Центра - подполковник полиции Константин Воронков провел для ребят ознакомительную экскурсию, рассказал об особенностях работы кинолога, показал, как содержат служебных собак.Сейчас в Центре кинологической службы 19 питомцев: это собаки разных пород и возрастов, у каждой своя особая задача: поиск наркотических и взрывчатых веществ, пропавших людей и задержание преступников.

Каждый кинолог выбирает породу собаки под свои предпочтения, берет ее в возрасте 5-6 месяцев и обучает ее основам дрессировки и службы. Трудятся служебные собаки в полиции в течение 8-10 лет.Потом для него наступает «пенсия». Животное продолжает жить в Центре, получает необходимый уход, даже если уже не может выполнять служебные задачи.

Полицейские-кинологи не только на словах, но и делом показали, на что способен четырехногий сотрудник. Черный лабрадор под руководством своего наставника безошибочно определял, где спрятана взрывчатка. И, как бы ребята ни пытались его запутать, сбить с толку настоящего хвостатого профессионала не получилось. Взрывчатка была обнаружена в считанные минуты.

Заинтересовать ребят профессией полицейским удалось: начальника кинологической службы засыпали вопросами, как стать кинологом, где учиться, как попасть на службу в полицию. «Одной учебы мало. Отбор на службу к нам почти, как в космос. Должно быть железное здоровье, много терпения», - отметил Константин Воронков.

Перед отъездом ребятам разрешили немного пообщаться с понравившимися питомцами Центра.