Общество

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество подготовило рекомендации, которые помогут владельцам компьютеров и смартфонов не стать жертвой киберпреступников, пишет РИА Новости.

Специалисты напоминают, что в интернете «нет ничего абсолютно безопасного», поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены. Так, чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно обязательно установить на компьютер антивирус и регулярно обновлять программное обеспечение.

Кроме того, камеру и микрофон рекомендуется заклеивать. Сделать это можно при помощи скотча, изоленты или специальных шторок. Тогда, даже если хакер и взломает компьютер, он не увидит и не услышит пользователя, отмечают эксперты.

«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома», - подчеркнули в Роскачестве.

В ведомстве обратили внимание на то, что именно разговоры и представляют настоящую ценность для злоумышленников, поэтому такую информацию нужно беречь от посторонних ушей.

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами - собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг. Причем этим могут заниматься вполне безобидные на первый взгляд приложения - мессенджер, который распознает и анализирует речь, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.

«От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон», - порекомендовали в Роскачестве.

Помимо этого, эксперты призвали внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций.