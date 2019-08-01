Общество

Известная актриса Юлия Пересильд: В Пскове День ВДВ всегда помнят

Известная российская актриса с псковскими корнями Юлия Пересильд поздравила своих читателей в соцсети Instagram с Днем Воздушно-десантных войск и упомянула, что, как исторически сложилось, в Пскове этот праздник всегда помнят.

Источник: соцсеть «Instagram», профиль актрисы

«С Днем ВДВ! Это как-то исторически слоилось, что в Пскове всегда этот день помнят»,- в соцсети отметила Юлия Пересильд.

Также актриса добавила, что 2 августа в Выборге ее повеселил флаг ВДВ, развивающийся на шпиле крепости.

«Еще сегодня Ильин День - купаться уже нельзя, потому что Илья бросил в воду камень. Помню, бабушка всегда говорила : На Илью - грозы страшные. И того, кто плохо вел себя, может и убить. Вот такие бабушкины сказки. А, может, и не сказки», - вспомнила артистка.