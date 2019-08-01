Общество

Александр Котов: Мы гордимся псковскими десантниками

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил ветеранов и воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вы выбрали для себя тяжелый ратный труд и особые человеческие принципы: рисковать жизнью ради других - для десантников не героизм, а каждодневная работа. Крылатая гвардия всегда там, где необходимо защищать интересы своей страны и своего народа, всегда там, «где ждут Победу», - подчеркнул спикер областного заксобрания.

Александр Котов отметил, что у псковичей особое отношение к ВДВ - с 1947 года с Псковом тесно связана судьба прославленной 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России, образец боевой доблести, десантного братства, профессиональной надежности и преемственности воинских традиций.

Дивизия воспитала 50 Героев Советского Союза и 33 Героя России.

«Мы гордимся псковскими десантниками! Мы гордимся ВДВ России! От всей души желаю благополучия вам и вашим семьям, мирного неба над головой и успехов в деле защиты Отечества!», - заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.