Общество

В зоозащитной организации объяснили бездействие по сообщению о бездомных собаках на улице Лепешинского в Пскове

В автономной некоммерческой зоозащитной организации (АНЗО) «Шанс» объяснили, почему не отреагировали на обращение псковички, пожаловавшейся на бездомных собак у дома по адресу: улица Лепешинского, 7. Жалобу на бездействие АНЗО местная жительница разместила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Источник: pixabay.com

«Я уже обращалась по вопросу бездомных собак, а так же звонила в АНЗО "Шанс" в Пскове, - пишет псковичка. - Никаких действий и мер не было принято. Бездомные собаки как лежали на детской площадке возле дома на Лепешинского, 7, так и продолжают там находиться. Прошу ответить, почему сотрудники АНЗО "Шанс" хамят и явно не хотят принимать заявки. Не хотят выполнять свою работу. Сотрудница, с которой я связывалась две недели назад, сказала, что по одной заявке не будут выезжать и забирать собак. Что для выполнения работы - необходимо, чтобы собака напала на человека и покусала. А того, что собаки лают и пугают детей, - явно недостаточно. В организации считают, что 15-ти летние дети должны гулять за ручку с родителями. Но родители ведь также не гарант безопасности от бездомных собак, потому что собаки могут нападать стаями и на взрослых людей. А чем себя защитить во время нападения взрослому?».

Кроме того, местная жительница упомянула, что в 2018 году по обозначенному адресу одна из таких собак покусала ребенка: «Прошу, уберите собак, пока не случилась беда».

Руководитель АНЗО «Шанс» в Пскове Мария Величко разъяснила Псковской Ленте Новостей, почему от сотрудников организации не последовало никакой реакции.

Руководитель также рассказала, что именно с ней и общалась пожаловавшаяся псковичка.

«У нас выработался определенный алгоритм работы. Занимаемся собаками-агрессорами, течными и беременными суками. Если собаки действительно беспокоят жителей какой-либо территории - звонки к нам не прекращаются. Поступают практически бесперебойно. Так, когда по микрорайону Кресты бегала течная сука - телефон разрывался, мы сразу выехали ее забирать. По улице Звездной также ходила сука, за которой бегало 6 кобелей, - тоже телефон раскалился. По улице Юности бегала большая собака - аналогично: звонили много. То есть мы реагируем на заявки. А что касается указанного в жалобе адреса - кроме одной женщины, никто не позвонил. Да, к сожалению, мы не можем обслуживать одного человека, которому мешают собаки: нет ресурсов. Но если бы ситуация была патовой - мы бы обязательно выехали», - отметила Мария Величко.

Однако руководитель организации также добавила, что 26 июля на улице Лепешинского сотрудники забирали собаку. А та собака, которая, как упомянула пожаловавшаяся псковичка, в 2018 году покусала ребенка, находится в организации до сих пор. Сейчас, по данным Марии Величко, в «Шансе» - 142 собаки, причем 113 - отловлено лишь за 2019 год.