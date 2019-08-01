Общество

Псковская полиция приглашает граждан на службу

Отдел МВД России по Псковскому району проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должность полицейского (водителя) отделения патрульно-постовой службы полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Требования:

Мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство РФ, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Работодатель предоставляет:

форменную одежду, служебный транспорт

полный социальный пакет

оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни на следование к месту проведения отпуска)

бесплатное обучение в вузах системы МВД России

оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия

бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь)

оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия

оплата съемного жилья

бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время)

предоставление путевок в санатории

возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение

предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги

возможность получения льготного ипотечного кредитования

стабильная и своевременная заработная плата

право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Справки по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, д. Уграда, д.19).