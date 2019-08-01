Псковская полиция приглашает граждан на службу

Отдел МВД России по Псковскому району проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должность полицейского (водителя) отделения патрульно-постовой службы полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Требования:
Мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие гражданство РФ, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Работодатель предоставляет:
- форменную одежду, служебный транспорт
- полный социальный пакет
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (+дни на следование к месту проведения отпуска)
- бесплатное обучение в вузах системы МВД России
- оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия
- бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь)
- оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия
- оплата съемного жилья
- бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время)
- предоставление путевок в санатории
- возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение
- предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги
- возможность получения льготного ипотечного кредитования
- стабильная и своевременная заработная плата
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.
Справки по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, д. Уграда, д.19).